Единственный в своём роде алмаз-матрёшку нашли в России

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По словам специалистов, которые занимались исследованием минерала, это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

В Якутии обнаружили уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Алроса".

Необычный драгоценный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, уже в процессе сортировки специалисты обнаружили, что минерал существенно отличается от других. В связи с этим алмаз передали для изучения.

Согласно оценкам экспертов, возраст алмаза может составлять более 800 миллионов лет. Однако весит он всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет скромные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Объём внутренней полости составляет всего 6 мм3, а объём внутреннего алмаза — 1,6 мм3. Он в свою очередь весит 0,02 карата (0,004 грамма).

<p>Фото © <a href="http://www.alrosa.ru/%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BC/" target="_blank">Компания &#34;Алроса&#34;</a></p>

Учёные пришли к выводу, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста кристалла.

Насколько нам известно, такие алмазы ещё не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости, — рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП "Алроса" по инновационной работе.

Ранее Лайф писал, что в Якутии ко Дню святого Валентина нашли алмаз-сердце.

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