Единственный в своём роде алмаз-матрёшку нашли в России

По словам специалистов, которые занимались исследованием минерала, это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

В Якутии обнаружили уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Алроса".

Необычный драгоценный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, уже в процессе сортировки специалисты обнаружили, что минерал существенно отличается от других. В связи с этим алмаз передали для изучения.

Согласно оценкам экспертов, возраст алмаза может составлять более 800 миллионов лет. Однако весит он всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет скромные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Объём внутренней полости составляет всего 6 мм3, а объём внутреннего алмаза — 1,6 мм3. Он в свою очередь весит 0,02 карата (0,004 грамма).

Учёные пришли к выводу, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста кристалла.

— Насколько нам известно, такие алмазы ещё не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости, — рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП "Алроса" по инновационной работе.

Ранее Лайф писал, что в Якутии ко Дню святого Валентина нашли алмаз-сердце.