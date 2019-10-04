Айза Анохина о попытке Грудинина лишить экс-жену инвалидности: Пробил новое дно

Хип-хоп-исполнительница Айза Анохина, выступающая под псевдонимом A(Z)IZA, заявила, что российский бизнесмен Павел Грудинин "пробил новое дно в болоте человеческой подлости", пытаясь через суд лишить свою бывшую жену инвалидности.

— Он что, реально подал в суд на больницу, чтобы отобрать у бывшей жены инвалидность? Я просто читаю новости, но глазам не верю. Это что за дикий ад просто? Нет, всякое при разводах бывает, но это — просто какое-то новое дно в болоте человеческой подлости! Что происходит с мужчинами? — написала певица в "Инстаграме".

Накануне поведением Грудинина возмутилась другая знаменитость — телеведущая Ксения Бородина. Она отметила, что политик ведёт себя не по-мужски, пытаясь отобрать инвалидность у экс-супруги.

Лайф ранее рассказывал о том, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.