В России выписали первый штраф за курение на балконе

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Ставропольскому краю / Коллаж LIFE 

О том, что за неосторожность при курении с 1 октября можно получить административное наказание, нарушитель не знал.

Первый штраф за курение на балконе, ставшее причиной пожара, получил житель Ставропольского края. Молодой человек рассказал Лайфу о произошедшем инциденте.

По его словам, пожар начался из-за непотушенного окурка, упавшего на балкон. О том, что за неосторожность при курении с 1 октября можно получить штраф, мужчина не знал. Теперь он должен выплатить четыре тысячи рублей.

<p>Фото Vk.com/ <a href="https://vk.com/mchs_26" target="_blank">ГУ МЧС России по Ставропольскому краю</a></p>

Ранее сообщалось, что пожар, виновником которого стал мужчина, произошёл 3 октября на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном.

Напомним, с 1 октября вступили в силу новые изменения, согласно которым за курение на балконах может грозить штраф или даже уголовная ответственность.

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