В России выписали первый штраф за курение на балконе

О том, что за неосторожность при курении с 1 октября можно получить административное наказание, нарушитель не знал.

Первый штраф за курение на балконе, ставшее причиной пожара, получил житель Ставропольского края. Молодой человек рассказал Лайфу о произошедшем инциденте.

По его словам, пожар начался из-за непотушенного окурка, упавшего на балкон. О том, что за неосторожность при курении с 1 октября можно получить штраф, мужчина не знал. Теперь он должен выплатить четыре тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пожар, виновником которого стал мужчина, произошёл 3 октября на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном.

Напомним, с 1 октября вступили в силу новые изменения, согласно которым за курение на балконах может грозить штраф или даже уголовная ответственность.