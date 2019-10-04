В России выписали первый штраф за курение на балконе

Первый штраф за курение на балконе, ставшее причиной пожара, получил житель Ставропольского края. Молодой человек рассказал Лайфу о произошедшем инциденте.
По его словам, пожар начался из-за непотушенного окурка, упавшего на балкон. О том, что за неосторожность при курении с 1 октября можно получить штраф, мужчина не знал. Теперь он должен выплатить четыре тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что пожар, виновником которого стал мужчина, произошёл 3 октября на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном.
Напомним, с 1 октября вступили в силу новые изменения, согласно которым за курение на балконах может грозить штраф или даже уголовная ответственность.
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