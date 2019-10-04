Более 150 участников конкурса "Лидеры России" назначены на высокие посты

Среди них — два руководителя субъектов и четыре заместителя федеральных министров.

Более 150 полуфиналистов, финалистов и победителей первых двух сезонов конкурса "Лидеры России" получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти. Об этом руководитель проекта Алексей Комиссаров рассказал на первом заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", проходящем в Сочи под руководством президента страны Владимира Путина.

— Одним из результатов, который мы не ставим в качестве цели, но который можно считать одним из доказательств авторитетности и высокого уровня конкурса, стали назначения наших участников, — отметил Комиссаров.

По его словам, среди назначенцев — два губернатора и четыре заместителя федеральных министров.

Комиссаров добавил, что 4 октября началась регистрация на третий сезон конкурса. Первый этап, онлайн-регистрация, продлится до 27 октября. Участникам предстоит заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. После этого последует дистанционный этап, а затем очные полуфиналы и финал.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов.

Лайф вёл прямую трансляцию с заседания наблюдательного совета.