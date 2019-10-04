Минздрав заявил о снижении смертности в России

В России за восемь месяцев 2019 года на 3,1% снизилась смертность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения страны на 34 тысячи человек.

— Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, — отметили в Минздраве.

Ранее Лайф писал, что продолжительность жизни в России выросла почти на восемь лет с 2000 года.