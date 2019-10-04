Минздрав заявил о снижении смертности в России

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

В России за восемь месяцев 2019 года на 3,1% снизилась смертность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения страны на 34 тысячи человек.

Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, — отметили в Минздраве.

Ранее Лайф писал, что продолжительность жизни в России выросла почти на восемь лет с 2000 года.

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