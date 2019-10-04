Стартует приём заявок на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России"

Это будет уже третий сезон проекта, который изменил жизни многих россиян. Онлайн-регистрация продлится до 27 октября включительно.

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров объявил о начале регистрации на конкурс управленцев "Лидеры России". Заявление прозвучало на заседании наблюдательного совета, которое проходит под председательством президента России Владимира Путина.

— Сегодня мы хотим открыть регистрацию на новый сезон, — заявил Комиссаров.

Конкурсная структура в третьем сезоне останется практически без изменений. Первый этап, как обычно, заключается в онлайн-регистрации. Она стартует сегодня и продлится по 27 октября включительно. Затем участникам предстоит дистанционный этап, в ходе которого они пройдут ряд тестирований через Интернет. А уже затем самые успешные пробьются в очные полуфиналы и финал.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нём подали почти 200 тысяч человек, победителями стали 103 участника.