Путин — о "старении" российских невест: Приоритеты у молодёжи меняются

Так глава государства прокомментировал статистику, которая утверждает, что россиянки сейчас выходят замуж в возрасте 25–34 лет.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что приоритеты у российской молодёжи меняются. Об этом свидетельствует статистика о "старении" невест в стране: девушки стали стремиться сначала получить образование и построить карьеру, а затем уже создать семью.

— Что важнее — семья, дети или карьера? Это всё равно что спросить — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому статистика даёт, что возраст невест в России подрос до 31 года. Это говорит о неких изменениях в обществе, что приоритеты меняются вообще у молодых людей, и у женщин в частности — образование и карьера, — отметил президент на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей".

В связи с этими тенденциями глава государства поддержал создание неформального женского клуба на базе "Лидеров России".

Напомним, ранее Росстат сообщил, что за восемь лет в стране увеличился среднестатистический возраст невест. Теперь россиянки всё чаще выходят замуж в возрасте 25–34 лет, в то время как восемь лет назад соотечественницы решались на брак в 18–24 года.