США ответили Китаю испытанием новой противокорабельной ракеты — видео

В день, когда в КНР показали образцы нового вооружения, Штаты тоже решили продемонстрировать свою военную силу.

USS Gabrielle Giffords (LCS 10) launches a Naval Strike Missile during exercise Pacific Griffin. pic.twitter.com/sPos2iusbB — Naval News (@navalnewsnet) October 2, 2019

Военно-морские силы США провели испытания противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) в окрестностях острова Гуам. Об этом сообщает CNN.

NSM предназначена для поражения целей на расстоянии до 100 морских миль. Ракета производится компанией Raytheon. В качестве её достоинств называются малозаметность и способность менять курс.

По данным CNN, испытания ракеты прошли во вторник, 2 октября. Именно в этот день в Китае продемонстрировали новые образцы вооружения в рамках парада, посвящённого 70-летию образования государства.

Ранее стало известно, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.