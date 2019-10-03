Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Как отметил Владимир Путин, создание этой системы кардинально повысит обороноспособность КНР.

Россия принимает участие в создании китайской системы предупреждения о ракетном нападении. О помощи Москвы Пекину в этом направлении рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

— Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, всё равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия, — сказал президент РФ.

Помимо сотрудничества в военной сфере Москва и Пекин успешно взаимодействуют по множеству других направлений — от аграрной сферы до космоса, подчеркнул глава государства.

— Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга, — заметил Владимир Путин.

В конечном счете, как добавил президент России, все виды этого сотрудничества успешно отражаются на экономике.

— Мы с опережающим темпом увеличиваем товарооборот. Как вы знаете, в прошлом году он достиг $108 млрд, хотя мы планировали это сделать через пару лет ещё. Сейчас будем двигаться к отметке $200 млрд, структура диверсифицируется. Да, конечно, 70% с нашей стороны — это энергоносители и так далее, но это естественно — у нас есть этот товар, а Китай нуждается в этом товаре; это совсем не значит, что мы не занимаемся другими видами, другими производствами, другими направлениями экономического сотрудничества, — пояснил президент.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию заседания клуба "Валдай". Главной темой дискуссии был рост влияния Востока на мировой порядок. Путин высказался против создания новых военных блоков наподобие НАТО. Также глава РФ сравнил международные отношения с "мировым оркестром".