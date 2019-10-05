В США экоактивистка призвала есть детей для решения проблемы климата

Она заявила, что политики американских властей, направленной на решение проблемы климата и экономического неравенства, недостаточно.

Одна из экоактивистов во время встречи с представительницей Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке предложила есть детей, чтобы решить климатические проблемы. Мероприятие транслировалось в эфире C-SPAN.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019

Сторонница Александрии Окасио-Кортес прервала речь конгрессвумен словами о неминуемом изменении климата. Она заявила, что политики США Green New Deal ("Новый зеленый курс"), направленной на решение проблемы климата и экономического неравенства, недостаточно. По её мнению, мало избавиться от выхлопных газов, ведь большое количество людей являются основным отравляющим фактором для планеты.

— У нас не так много времени. В мире слишком много углекислого газа. Все мы, все мы загрязнители. <...> Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей. <...> Это большая проблема. Нам нужно есть детей! — громко сообщила активистка.

Однако, когда девушка перешла на крик, ей отключили микрофон. На кадрах видео также заметно, что на футболке активистки есть надпись "Спасите планеты — ешьте детей".

Сама Александрия Окасио-Кортес была шокирована выступлением активистки. Она попросила девушку успокоиться, однако осудить странное предложение девушки не осмелилась.

Стоит отметить, что в своей речи активистка ссылается на слова шведского профессора, который ещё в начале сентября призвал есть человеческое мясо для решения проблемы изменения климата.