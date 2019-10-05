В одной из школ США задержали ученицу с огнестрельным оружием

Американские правоохранительные органы задержали в одной из школ калифорнийского Хантингтон-Парка ученицу с заряженным огнестрельным оружием. Об этом сообщает телекомпания АВС.

Сотрудники школы смогли изолировать школьницу от остальных детей и незамедлительно вызвали полицию. Последняя при обыске изъяла у девушки пистолет с патронами.

Ранее сообщалось, что в США задержали девушку, которая хотела устроить стрельбу в своей бывшей школе. Дома у неё обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему.