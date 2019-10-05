Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на четыре километра

На камчатском вулкане Шивелуч зарегистрирован выброс пепла на высоту до четырёх метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

От ветра столб пепла распространился в восточном направлении. Населённых пунктов на его пути не было. О возникших пеплопадах также не сообщается.

В зоне вулкана введён оранжевый код опасности для воздушных судов.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатского края. Он находится на расстоянии 440 километров от Петропавловска-Камчатского, а самый ближний к вулкану населённый пункт — посёлок Ключи (расположен в 47 километрах).

Ранее сообщалось, что 2 октября вулкан выбросил столб пепла на высоту порядка девяти километров.