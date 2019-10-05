Родившей ребёнка в Турции жительнице Челябинска помогут оплатить счета в клинике

Женщине во время отдыха потребовалось экстренное кесарево сечение. Ребёнок появился на свет недоношенным, за ним требовался длительный уход, который придётся оплатить.

Семье женщины, родившей ребёнка в Турции, помогут оплатить задолженность перед клиникой. В этом примут участие Челябинский цинковый завод, Магнитогорский металлургический комбинат, власти Челябинска и области, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека по региону Маргарита Павлова.

— Сейчас счёт из клиники помогает переводить Торгово-промышленная палата, работают три переводчика — счёт на 10 листах. Для семьи это сумма запредельная, она составляет примерно один миллион 350 тысяч рублей. Никто не остался равнодушным в этой ситуации. Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер подписал материальную помощь в размере 300 тысяч рублей, — отметила сенатор.

Россиянка Наталья Михайлова отдыхала с мужем Дмитрием в Турции, когда ей потребовалась медицинская помощь. Врачи местной клиники сделали ей экстренное кесарево сечение. Младенец родился недоношенным и был подключён к аппаратам поддержки жизнедеятельности. Клиника выставила женщине счёт за оказание услуг, поскольку этот случай не являлся страховым.

Ребёнка с матерью в сопровождении медиков Центра медицины катастроф должны доставить в Челябинск спецбортом 7 октября. После этого их обследуют в областной детской больнице. Если состояние будет хорошим, выпишут домой.