Эрдоган заявил, что Турция начнёт операцию в Сирии в ближайшие дни

Турецкий лидер отметил, что создание зоны безопасности — самый логичный путь для возвращения сирийцев на родину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в течение нескольких дней. Об этом сообщает телеканал A Haber.

— Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [начнём], — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

По словам турецкого лидера, создание зоны безопасности — наиболее рациональный путь для возвращения жителей Сирии на родину.

В сентябре стало известно, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии. 1 октября Эрдоган заявил, что вооружённые силы республики будут действовать самостоятельно, потому что "времени ждать уже нет".