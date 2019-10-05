Эксперты назвали самые популярные авто в России

Большинство мест в рейтинге заняли автомобили марок Lada, также в него вошли Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Самыми распространёнными автомобилями в России оказались седан Lada 2107, Lada 2106 и Lada 4x4. К такому выводу пришли сотрудники аналитического агентства "Автостат".

Проанализировав парк легковых автомобилей, зарегистрированных на территории РФ на 1 июля 2019 года, они определили десять самых популярных марок.

По их данным, на середину года в стране насчитывалось 1,7 миллиона "семёрок", возглавивших топ-10. Количество автомобилей Lada 2106 составило 1,5 миллиона, а внедорожников Lada 4x4 — 1,2 миллиона.

Остальные марки, вошедшие в рейтинг, не смогли похвастаться показателем, превышающим один миллион. В десятку также включили Lada 2109, Lada 2110, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 2105.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года на территории РФ числилось чуть более 44 миллионов легковых автомобилей.

Ранее эксперты портала "Автоновости дня" назвали топ-3 машин для начинающих водителей.