Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Выяснилось, что больше половины "новых венгров" не знают официального языка страны.

Венгерские власти начали массово забирать паспорта, выданные жителям Закарпатья. Как оказалось, их часто получали не этнические венгры, а украинцы, выдававшие себя за них.

— Сейчас идут суды один за одним. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка... Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническим венгром, не знает языка, проживает в Киеве или ещё где-то, — цитирует портал "Обозреватель" слова бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля.

По словам экс-руководителя региона, сейчас венгерская полиция может запросто отобрать паспорт у человека на улице, если он не говорит на государственном языке. Москаль добавил, что получить венгерское гражданство можно двумя способами: сдать экзамен на знание языка в университете или предоставить справку, что мать или бабушка были гражданками Венгрии.

Ранее стало известно, что в Киеве решили расследовать факты массовой выдачи украинцам паспортов четырёх стран, в том числе и Венгрии, а в прошлом году было опубликовано видео, где жители Закарпатья получали венгерские паспорта, пили шампанское и клялись в верности новой родине.