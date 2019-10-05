Эксперт объяснил, почему россиянки перестали рожать много детей

Современный образ жизни и нехватка времени являются одними из главных причин исчезновения больших семей.

Женщины в России, как и в других развитых странах, зачастую не готовы иметь более двух детей. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, комментируя призыв вице-премьера РФ Татьяны Голиковой "больше рожать".

— У женщин появляется масса других жизненных задач, и, как правило, достаточно прочные семьи ограничиваются двумя детьми, — подчеркнул эксперт.

Вишневский добавил, что на снижение количества детей в семьях повлиял современный образ жизни и баланс времени, которым обладают люди. Эксперт отметил, что, несмотря на всяческие призывы, семья всё же принимает решение о детях самостоятельно.

Как стало известно ранее, 15% семей в России не могут иметь детей из-за бесплодия.