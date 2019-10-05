В ХК "Авангард" опровергли сообщения о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна

В пресс-службе ХК "Авангард" опровергли сообщения о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна.

Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким! — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 5, 2019

— Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжёлом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким! — говорится в сообщении.

Ранее в клубном "твиттере" появилась информация о том, что Самвел Мнацян, страдающий от онкологического заболевания, скончался в возрасте 29 лет. Позже твит был удалён.

В августе прошлого года у Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание на обследовании в Германии.