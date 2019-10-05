Медведев: Зеленский угодил между молотом демократов и наковальней республиканцев

Президент Украины Владимир Зеленский находится словно между "молотом и наковальней" из-за внутриполитических разногласий в США. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире телеканала "Россия".
— Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки, — сказал Медведев.
По словам главы правительства, Зеленский оказался между "молотом Демократической партии" и "наковальней Республиканской партии". Медведев добавил, что если Зеленский продолжит расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, то обидятся демократы, а если заблокирует расследование — то администрация Трампа.
Премьер также оценил ситуацию вокруг импичмента американского президента, выразив мнение, что две главные партии США "зарубились не на шутку".
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