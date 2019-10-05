Медведев о процедуре импичмента Трампа: Зарубились не на шутку

По словам премьера, в США на протяжении веков сложилась жизнеспособная политическая система.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможный импичмент президента США Дональда Трампа является внутренним делом Америки. Глава правительства призвал россиян не волноваться за политическую систему Штатов.

— То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, — это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, — сказал Медведев в эфире телеканала "Россия".

Премьер добавил, что в США на протяжении веков сложилась жизнеспособная политическая система.

Напомним, что процедура импичмента была начата в связи со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер попросил коллегу заняться делом своего возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.