Медведев о процедуре импичмента Трампа: Зарубились не на шутку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможный импичмент президента США Дональда Трампа является внутренним делом Америки. Глава правительства призвал россиян не волноваться за политическую систему Штатов.
— То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, — это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, — сказал Медведев в эфире телеканала "Россия".
Премьер добавил, что в США на протяжении веков сложилась жизнеспособная политическая система.
Напомним, что процедура импичмента была начата в связи со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер попросил коллегу заняться делом своего возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
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