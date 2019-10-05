Медведев о процедуре импичмента Трампа: Зарубились не на шутку

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

По словам премьера, в США на протяжении веков сложилась жизнеспособная политическая система.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможный импичмент президента США Дональда Трампа является внутренним делом Америки. Глава правительства призвал россиян не волноваться за политическую систему Штатов.

То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, — это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, — сказал Медведев в эфире телеканала "Россия".

Премьер добавил, что в США на протяжении веков сложилась жизнеспособная политическая система.

Напомним, что процедура импичмента была начата в связи со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер попросил коллегу заняться делом своего возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

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