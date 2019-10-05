Зеленский назвал качества, которые помогли ему стать президентом

Также украинский президент рассказал, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподаёт в вузе.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с победителями конкурсов "Учитель года — 2019" и Global Teacher Prize Ukraine — 2019 назвал качества, которые он приобрёл благодаря школе и которые помогли ему стать главой государства, сообщает УНИАН.

Отвечая на соответствующий вопрос педагогов, Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость и умение разобраться в сложной ситуации. Супруга Зеленского Елена добавила, что большое значение имеет умение отстаивать свою точку зрения.

Также украинский президент рассказал, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподаёт в вузе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Зеленский оказался между молотом демократов и наковальней республиканцев в конфликте политических партий США.