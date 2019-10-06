Эксперты рассказали, чем полезен виноград

Специалисты рассказали, какие полезные вещества содержит виноград и от каких болезней он может помочь. Об этом рассказывает портал "Медикфорум".

Прежде всего, виноград богат кофейной кислотой и фенольными соединениями. Последние помогают избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Снизить риск последнего помогает и повышенное содержание в винограде фолиевой кислоты. Она полезна также и для беременных женщин: её дефицит может вызвать патологии у плода.

Эта ягода способствует сохранению здоровья многих внутренних органов. Например, содержащиеся в ней антиоксиданты помогают удерживать уровень холестерина в здоровом диапазоне и даже снижать давление крови. Они препятствуют сгущению крови, помогая избежать сердечных приступов.

Виноград также богат витаминами А, С, В6 и минералами — калием, кальцием, железом, фосфором, магнием и селеном. Благодаря этому он снимает усталость и нервное напряжение, восстанавливает силы и энергию, повышает защиту организма от стресса и благоприятно влияет на нервную систему в целом.

При этом виноград помогает и поддерживать в порядке внешность. Например, в косточках винограда содержатся витамины А, Е, К и природные масла, которые способствуют восстановлению клеток и обладают омолаживающим эффектом.

Для зубов и костей полезны содержащиеся в ягоде кальций, калий и магний.

Врачи рекомендуют включать в рацион от 150 до 250 граммов винограда в день. По их словам, в тёмных ягодах содержится больше всего антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет. Однако чем виноград темнее, тем значительнее его аллергенный потенциал. Людям со слабой поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением, а также некоторыми проблемами с желудочно-кишечным трактом от употребления винограда лучше воздержаться.

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