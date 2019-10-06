Ушёл из жизни хоккеист Самвел Мнацян

После продолжительной болезни в возрасте 29 лет скончался хоккеист Самвел Мнацян. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

В августе 2018 года у игрока ХК "Сибирь" выявили онкологическое заболевание. Больше года Мнацян сражался с недугом.

За годы своей карьеры он успел выступить за клубы "Авангард-2", "Омские ястребы", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь".

Ранее, 5 октября, сообщение о смерти хоккеиста по ошибке разместили в "Твиттере" на странице ХК "Авангард", однако пресс-служба эту информацию опровергла, а пост из Сети был удалён.