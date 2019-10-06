Министр культуры Украины высказался за переход на "цирк без животных"

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский высказался за переход на "цирк без животных". Об этом он написал на своей публичной странице в "Фейсбуке".

— Я считаю, что Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать такое позорное явление, как цирк с животными, — написал Бородянский.

Он также выразил признательность своим коллегам, поддерживающим эту позицию.

В поддержку этой перемены высказалась и заместитель Бородянского — Ирина Подоляк. Она отметила, что многие руководители цирка озабочены дальнейшей судьбой дрессировщиков и самих животных, для которых в таком случае придётся строить какое-то "жильё". По их мнению, большинство посетителей цирка так или иначе приходит посмотреть на зверей, поэтому без них цирки просто разорятся.

— Итог: на следующей неделе обещали-таки предложить алгоритм перехода. Однако главный вопрос: что делать с животными? Без строительства нового, современного "убежища" будет сложно, но, возможно, появятся другие предложения. Потому что ответственность за тех, кого мы приручаем, никуда не пропадает же, правда? — написала Подоляк.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к цирку.