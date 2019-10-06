СМИ: Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США

Глава Белого дома рассказал, что даже не собирался делать этот звонок, однако в подобном заявлении усмотрели желание дистанцироваться от ответственности.

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в палате представителей, что он сделал свой телефонный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому по настоянию министра энергетики Рика Перри. Глава Белого дома отметил, что он даже не хотел этого делать, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу в ходе телефонной беседы со своими однопартийцами.

— Немногие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, была в том, что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению природного газа, — процитировал Трампа источник.

По оценке портала, таким образом Трамп, возможно, стремится "дистанцироваться от ответственности".

Перри, который, как сообщается, уходит в отставку к концу этого года, всё больше и больше оказывается вовлечённым в расследование демократов в конгрессе по импичменту.