Учёные рассказали, в какой стране можно пережить апокалипсис

Учёные из Университета Отаго рассказали, где можно пережить мировые эпидемии, которые в прошлом становились причиной массовой гибели людей и всё ещё могут возникнуть в будущем. Исследование было опубликовано в журнале Risk Analysis, его цитирует издание Science Alert.
Профессор Ник Уилсон, один из авторов исследования, рассказал, что современные биотехнологии могут привести к появлению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида. В этом случае пандемия будет распространяться по всему миру, минуя государственные границы.
— Печальная правда в том, что, если наступит апокалиптическая вспышка, спасения может и не быть. Но если вы попадёте в нужное место, когда произойдёт катастрофа — например, остров, естественным образом изолированный от распространения инфекции, — то вы сможете переждать бурю и помочь человечеству восстановиться после этого, — отмечается в статье.
Проанализировав климатические условия, природные и энергетические ресурсы различных стран мира, имеющих выход к океанам, уровень жизни и политической стабильности, исследователи составили список из 20 стран, которые потенциально смогут пережить глобальную катастрофу.
Самыми безопасными странами, по мнению учёных, станут Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Они расположены на островах, имеют малую численность населения и естественную водную преграду, которая сможет задержать распространение возможной болезни.
Ранее специалисты из США спрогнозировали возможный сценарий ядерной войны 2025 года. По их оценке, погибнет более 125 миллионов человек.
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