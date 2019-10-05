Учёные из США определили сценарий возможной ядерной войны в 2025 году

В своём исследовании они постарались оценить возможный конфликт и представить его масштаб, исходя из предполагаемой величины ядерного арсенала Индии и Пакистана к 2025 году.

Группа исследователей из США во главе со специалистом по атмосфере из Колорадского университета Оуэном Туном смоделировали последствия потенциальной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Работа учёных была опубликована в журнале Science Advances.

Как полагают исследователи, в 2025 году в распоряжении Индии и Пакистана будут находиться от 400 до 500 единиц ядерных вооружений. Каждая боеголовка по мощности будет в пределах 100 килотонн.

Если Индия задействует в ударе сотни стратегических ракет, Пакистан сможет запустить 150. В этом случае в течение недели погибнет от 50 до 125 миллионов человек.

Также в работе описывается влияние конфликта на климат. По словам авторов исследования, ядерные взрывы спровоцируют глобальное похолодание. Эта перемена станет катализатором сокращения уровня осадков до 15–30% по сравнению с нынешней нормальной ситуацией. Чтобы вернуться к прежней температуре, планете потребуется не один год.

Ранее Пакистан предупредил мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией на фоне эскалации ситуации в Кашмире.

Напомним, 5 августа индийские власти приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир и сформировать на его месте две союзные территории. Пакистан такое решение осудил и отказался признавать его внутренним делом Индии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в свою очередь заявил о риске военного конфликта с Индией.