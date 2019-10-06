Депутат Юмашева отказалась комментировать свой допрос в ФБР

Задержанная в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева отказалась комментировать свой допрос, сообщает РИА "Новости".

— Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты, — сказала она, не углубляясь в подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что депутата задержали сотрудники ФБР и допрашивали в течение часа. В дипмиссии отметили, что подобные действия неприемлемы.

Посольство направило в Госдеп США ноту протеста с требованием объяснить произошедшее.