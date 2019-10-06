Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения вирусом гриппа

Специалисты также напомнили, что грипп передаётся как воздушно-капельным путём, так и через загрязнённые предметы и рукопожатия.

Чтобы не заразиться гриппом, стоит прежде всего сделать прививку, избегать контакта с носителями вируса, а также избегать мест массового скопления людей. Такие рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора.

Как говорится на сайте ведомства, чтобы снизить шансы заболеть, также рекомендуется пользоваться специальной маской, тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа (особенно после общественного транспорта и улицы), регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Не менее важно вести здоровый образ жизни: высыпаться, есть здоровую пищу и заниматься физическими упражнениями.

Специалисты напомнили, что грипп передаётся как воздушно-капельным путём, так и через загрязнённые предметы и рукопожатия.

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