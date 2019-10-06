Греф сообщил о перевыпуске карт клиентов, чьи данные "утекли"

Ранее один из сотрудников организации был пойман на попытке похитить базу данных.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после недавней утечки данных карты клиентов, которые оказались вовлечены в эту ситуацию, перевыпустили. Он заверил, что украденная информация не публиковалась в открытом доступе.

— Данные находятся у нас и ещё в трёх источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего, — пояснил Греф в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, 3 октября Сбербанк признал утечку учётных данных по кредитным картам по меньшей мере 200 клиентов. В результате внутреннего расследования был выявлен сотрудник, который пытался похитить базу данных. Им оказался руководитель одного из отделений. У менеджера был доступ к базам, а информацию он пытался украсть "в корыстных целях".