Сбербанк нашёл сотрудника, который пытался похитить данные клиентов

3 октября в СМИ появилась информация о краже данных более 60 миллионов клиентов банка. Но в компании заявили, что утечка гораздо менее масштабна.

В результате внутреннего расследования Сбербанк выявил сотрудника, который пытался похитить базу данных клиентов. Им оказался руководитель одного из отделений, сообщает ТАСС.

— Служба безопасности банка выявила сотрудника 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях, — говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация что данные 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в Сети. Роскомнадзор потребовал от банка назвать причины утечки и предпринятые меры по её устранению. Но в кредитной организации подтвердили кражу только у 200 владельцев карт.