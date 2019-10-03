Роскомнадзор потребовал от Сбербанка раскрыть причины утечки данных клиентов

Также федеральная служба затребовала информацию о мерах, которые были приняты по устранению утечки.

Роскомнадзор направил в Сбербанк России письмо с требованием предоставить данные о причинах утечки персональных данных клиентов. Об этом говорится в сообщении службы.

Кроме того, в письме требуется предоставить информацию о лицах, которые допустили подобное распространение, и о мерах, принятых по ликвидации последствий.

— Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что данные около 60 миллионов россиян, предположительно, клиентов Сбербанка, оказались в открытом доступе. Позднее Сбербанк организовал проверку информации о возможной утечке.