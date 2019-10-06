Тысячи человек вышли на майдан против "формулы Штайнмайера"

Собравшимся раздают жёлтый скотч и просят прикрепить на левую руку в знак солидарности.

Около трёх тысяч человек вышли на митинг против "формулы Штайнмайера" на майдан Независимости в Киеве. Участники акции под лозунгом "Нет капитуляции" требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отказался от намерения предоставить особый статус Донбассу.

Віче на Майдані «Зупинемо капітуляцію» pic.twitter.com/guIVpRQL2S — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 6, 2019

В руках собравшихся украинские флаги, а также плакаты с обращениями к Зеленскому. Они гласят: "Нет капитуляции", "Слуга, выходи! Народ пришёл", "Зе, надо поговорить". Организаторы раздают собравшимся жёлтый скотч и просят прикрепить на левую руку в знак солидарности сопротивлению капитуляции.

Акции протеста на Украине продолжаются с 1 октября, когда Киев подписал "формулу Штайнмайера". Зеленский заявил, что за митингами стоят силы, потерявшие свою власть, и призвал украинцев не поддаваться на провокации. Он объяснил, что о "капитуляции" речи не идёт: "формула Штайнмайера" никак не означает отказ Киева от Крыма и Донбасса.