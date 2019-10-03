Зеленский отреагировал на протесты из-за "формулы Штайнмайера"

Президент Украины заявил, что ждёт встречу в нормандском формате, так как только на ней смогут решиться все вопросы.

Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации из-за одобрения "формулы Штайнмайера".

— Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц, — заявил президент Украины в телеобращении, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Зеленский также отметил, что "формула Штайнмайера" никак не означает отказ Киева от Крыма и Донбасса. Она предполагает особый статус ДНР, где пройдут выборы "по Конституции и законодательству Украины".

Лидер Украины отметил, что очень рассчитывает на встречу в нормандском формате, так как именно она должна помочь решить этот вопрос.

Напомним, 1 октября Киев подписал "формулу Штайнмайера" по Донбассу, которая предусматривает введение Украиной особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. После этого в Киеве прошёл митинг против "формулы Штайнмайера", протестующие собрались на майдане Незалежности, а затем двинулись в сторону офиса президента.