На Украине прошёл митинг против "формулы Штайнмайера"

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Протестующие скандировали лозунги "Нет капитуляции!", "Зелю прочь!", "В Ростов!", изредка кричали националистические речовки.

В Киеве прошёл митинг против "формулы Штайнмайера", протестующие собрались на майдане Незалежности, а затем двинулись в сторону администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Митингующие скандировали лозунги "Нет капитуляции!", "Зелю (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) прочь!", "В Ростов!", изредка кричали националистические речовки.

По информации СМИ Украины, похожие протесты проходят также во Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Полтаве и других городах.

Напомним, после долгих согласований Украина подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. Документ предусматривает наделение Донбасса особым статусом, вывод войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Однако лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия, а глава комитета Рады и вовсе заявил, что Украина "ничего не подписывала".

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