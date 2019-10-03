На Украине прошёл митинг против "формулы Штайнмайера"

Протестующие скандировали лозунги "Нет капитуляции!", "Зелю прочь!", "В Ростов!", изредка кричали националистические речовки.

В Киеве прошёл митинг против "формулы Штайнмайера", протестующие собрались на майдане Незалежности, а затем двинулись в сторону администрации президента Украины Владимира Зеленского.

На видео Киев.

А митинги собрались в Днепре,Харькове,

Запорожье,Одессе

(может быть и других городах,но информации нет) pic.twitter.com/GvVm0thZbh — Viktoria Schumacher (@vikschum) October 2, 2019

Митингующие скандировали лозунги "Нет капитуляции!", "Зелю (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) прочь!", "В Ростов!", изредка кричали националистические речовки.

Одесса, Запорожье, Днепр, Киев - гремят кастрюлями. pic.twitter.com/l6Fdw7seAy — Не Дума РФ (@nodumagos) October 2, 2019

По информации СМИ Украины, похожие протесты проходят также во Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Полтаве и других городах.

Напомним, после долгих согласований Украина подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. Документ предусматривает наделение Донбасса особым статусом, вывод войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Однако лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия, а глава комитета Рады и вовсе заявил, что Украина "ничего не подписывала".