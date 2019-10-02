ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Пушилин и Пасечник заявили: всё, что касается выборов в Донбассе, решать им, а не украинскому президенту.

Лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия. Так они отреагировали на согласование в Минске "формулы Штайнмайера".

— Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция. Это наше дело, наша цель, — говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника, опубликованном на сайте ДАН.

Они отмечают, что украинскому лидеру не стоит диктовать свои условия, когда тот говорит о выборах в Донбассе. По словам Пасечника и Пушилина, это решать им, а не Зеленскому.

— Никакого контроля над границей киевская власть не получит, — подытожили они.

Ранее Лайф сообщал, что делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Президент Владимир Зеленский поспешил заявить, что этот шаг не приведёт к "капитуляции" Украины. Его предшественник Пётр Порошенко записал видеообращение, в котором выразил опасения, что документ стал началом конца антироссийских санкций.