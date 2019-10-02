ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия

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Фото © ТАСС/EPA / STEPAN FRANKO

Пушилин и Пасечник заявили: всё, что касается выборов в Донбассе, решать им, а не украинскому президенту.

Лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия. Так они отреагировали на согласование в Минске "формулы Штайнмайера".

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция. Это наше дело, наша цель, — говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника, опубликованном на сайте ДАН.

Они отмечают, что украинскому лидеру не стоит диктовать свои условия, когда тот говорит о выборах в Донбассе. По словам Пасечника и Пушилина, это решать им, а не Зеленскому.

Никакого контроля над границей киевская власть не получит, — подытожили они.

Ранее Лайф сообщал, что делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Президент Владимир Зеленский поспешил заявить, что этот шаг не приведёт к "капитуляции" Украины. Его предшественник Пётр Порошенко записал видеообращение, в котором выразил опасения, что документ стал началом конца антироссийских санкций.

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