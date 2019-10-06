В Минздраве назвали преждевременными эксперименты над геномом человека

В министерстве подчеркнули, что, прежде чем использовать технологию, нужно проверить её на безопасность.

О применении технологии геномного редактирования у эмбриона, для того чтобы будущий ребёнок родился здоровым, говорить пока рано. В настоящий момент прорабатывается вопрос проведения научных исследований Минздрава с Минобрнауки.

— На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано, — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве полагают, что, прежде чем проводить эксперимент, следует всесторонне изучить вопрос, в частности, рассмотреть возможные осложнения. К тому же пока законодательство не допускает использование подобных технологий, так как их безопасность не доказана.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" сообщала о планах молекулярного биолога Дениса Ребрикова получить в Минздраве разрешение на проведение эксперимента по редактированию генома эмбриона человека.

Лайф рассказывал, что учёные нашли новый способ выбирать пол будущего ребёнка.