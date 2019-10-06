Спортсмены из России завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе

Спортсмены из РФ завоевали шесть медалей на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.

Россияне получили две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. Первые места завоевали Мария Ласицкене на соревнованиях в прыжках в высоту и Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Серебро досталось Сергею Шубенкову (бег на 110 м с барьерами), Михаилу Акименко (прыжки в высоту) и Василию Мизинову (ходьба, 20 км). Обладателем бронзовой медали стал прыгун в высоту Илья Иванюк.

Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, первые места они завоевала также в 2015 и 2017 годах. Муж спортсменки высмеял подарок за победу жены на чемпионате, сравнив его с призовыми боксёров за золотые медали.

В Катаре легкоатлеты из России выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.