Патриарх Кирилл заявил, что к Богу можно обращаться с небольшими просьбами

По его словам, нет больших и малых человеческих потребностей, есть только человек с совокупностью его потребностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что верующие должны обращаться к Богу не только когда просят о прощении грехов и спасении, но и с самыми незначительными проблемами.

Такое заявление патриарх сделал во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 6 октября.

По его словам, для Бога нет больших и малых человеческих потребностей, есть только человек с совокупностью его потребностей.

— И всё, что нас касается, даже самое незначительное, имеет отношение к Богу, нашему Творцу и Промыслителю, — сказал патриарх.

Как считает патриарх, Бог "откликается своей любовью и своей милостью" как на великое, так и на незначительное, при условии существования связи, соединяющей человека с Богом.

— И даже наши самые обыденные человеческие прошения, обращённые к Нему с глубокой верой и надеждой, возвращаются к нам Его благодатными дарами и Его помощью, — отметил он.

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