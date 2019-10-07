На полках супермаркетов Австралии в ягодах снова нашли швейные иглы

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Фото © Pixabay

В результате инцидента никто не пострадал, однако одной женщине пришлось провести ночь в больнице.

В супермаркете австралийского Мельбурна в винограде были обнаружены стальные иглы, сообщает новостной портал 9News со ссылкой на полицию штата Виктория.

По данным портала, иглы нашли в свежем винограде, который купили в одном из сетевых супермаркетов. В результате инцидента никто не пострадал, однако одной женщине пришлось провести ночь в больнице, чтобы исключить попадание опасных предметов в желудок.

Происшествие стало третьим за последний месяц, две недели назад полиция начала расследовать два случая обнаружения стальных игл в клубнике.

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