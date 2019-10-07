США отказались поддержать операцию Турции в Сирии

Вооружённые силы США не будут поддерживать и как-либо участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут располагаться рядом с местом её проведения. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

— В ближайшее время Турция будет продвигаться вперёд со своей давно запланированной операцией на севере Сирии. Вооружённые силы США не станут поддерживать или участвовать в операции, и силы США, которые нанесли поражение местному "халифату" ИГИЛ*, больше не будут находиться в непосредственной близости, — приводит слова Гришэм ТАСС.

Как подчёркивается в заявлении, власти именно Турции, а не США теперь будут нести ответственность за дальнейшую судьбу боевиков ИГИЛ, задержанных в регионе в последние два года.

Ранее СМИ сообщили о том, что Турция стягивает войска у границ с Сирией. До этого Эрдоган заявил, что Анкара начнёт операцию в САР в ближайшие дни.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.