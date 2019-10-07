В Минздраве задумались над запретом вейпов в России

Однако прежде нужны доказательства, что причиной массовых смертей в США действительно было их раскуривание.

Специалисты Минздрава РФ собирают доказательную базу о влиянии курения вейпов на организм человека. Если будет доказано, что парение может стать причиной смерти, вейпы могут быть запрещены в России через два-три года. Об этом заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселёв-Романов.

— Я думаю, что в отдалённой перспективе — да (возможен запрет. — Прим. ред.). Но отдалённая перспектива — это два-три года, — цитирует РИА "Новости" ответ Киселёва-Романова на вопрос о возможном запрете вейпов в стране.

Как сообщал на днях Лайф, уже 18 человек умерли в США из-за курения электронных сигарет. У более чем 1000 были диагностированы лёгочные заболевания. Президент Дональд Трамп пообещал принять жёсткие меры по борьбе с электронными испарителями. В штате Нью-Йорк запретили продажу ароматизированных жидкостей, не дожидаясь решения федеральных властей.

Первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа был зафиксирован и в Канаде.