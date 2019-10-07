Кремль назвал неприемлемым задержание российской журналистки в Иране

Российская сторона рассчитывает получить разъяснения относительно причин произошедшего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее освобождение задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Он назвал это задержание неприемлемым.

— Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения, — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Изначально сообщалось, что местные власти подозревают журналистку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, но сегодня представитель Правительства Ирана Али Рабии опроверг данную версию и сообщил, что якобы дело в визовых проблемах.