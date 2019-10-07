Американские СМИ назвали Путина гроссмейстером глобальной политики

По мнению журналистов, курс лидера страны на усиление России стал новым мировым трендом.

После смерти экс-президента Франции Жака Ширака российский лидер Владимир Путин впервые за долгое время лично отправился на похороны видного иностранного политика. И внимание, прикованное к президенту России, как мировых СМИ, так и лидеров других стран подтвердило факт того, что Владимир Путин является признанным даже его недоброжелателями гроссмейстером глобальной политики. Такое мнение высказывает в своей статье американский журналист Артур Эванс на страницах издания Fort Russ News.

— Если задуматься, то все хлёсткие обвинения в отношении Путина звучат из уст мировых политиков "третьей руки", для которых куда важнее соседство их фамилий с Путиным — пусть даже в рамках скандальной новостной колонки. Серьёзные же лидеры государств относятся к нему совершенно иначе, и уважение здесь, пожалуй, будет наиболее уместной формулировкой. В чём причина такого подхода? — задаётся вопросом и пытается разобраться американский журналист.

По его мнению, сказываются характер и таланты Владимира Путина. В частности, в качестве его сильных сторон Эванс называет гибкое проектное мышление и умение создавать дальние горизонты планирования, определяя при этом наиболее важные направления приложения усилий.

В частности, в сфере международных отношений этот "путинский курс" журналист озаглавливает Make Russia great again по аналогии с известным лозунгом президента США Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"). Как отмечает Эванс, следование такому принципу неожиданно стало новым мировым трендом. После того как Россию не удалось сломить санкциями, на Западе всё больше людей заявляют: "Если её нельзя подчинить, давайте с ней договариваться".

— В сфере безопасности, стратегической стабильности и вооружений все расчеты "оптимистов в погонах" не оправдались: Россия не просто не утратила своего военного могущества, но и начала всё активнее делиться им на широких пространствах от Сирии и Венесуэлы до Турции, Алжира и, возможно, Саудовской Аравии, которая наверняка всерьёз рассмотрит предложение Владимира Путина о покупке С-400.... Обратим внимание, что значительная часть тех вооружений, которые Россия сегодня производит и продаёт, — вооружения, которые бросают серьёзный вызов американским и европейским аналогам, — отмечает журналист.

Такое развитие военно-промышленного комплекса просто невозможно без наличия современного образования, научных школ и производственных цепочек. Что подтверждается успехами России в гражданской сфере — запуском единственной в мире плавучей атомной электростанции для обслуживания Северного морского пути.

Журналист подчёркивает, что подобные достижения невозможны без реальной устойчивой экономики. И хотя он называет целый ряд проблем, одновременно отмечает, что, по оценкам мирового лидера в сфере аудита Ernst&Young, в 2018 году Россия заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций.

— Похоже, мы видим части "паззла", компонентами которого стали и новые национальные проекты. Возможно, эта программа призвана гармонизировать развитие России и агрегировать силы и средства для попытки очередного рывка, дабы сократить отставание от ведущих экономик мира. Но делать это можно только через глубокий апгрейд "проекта Россия", которым в режиме реального времени занимается политический визионер и инженер-технолог Путин, — подытожил Артур Эванс.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве поднялся в горы на высоту около двух тысяч метров, собирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.