Появилось видео, как Путин готовится встречать день рождения

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, как президент России Владимир Путин проводит время в сибирской тайге накануне своего дня рождения.

Как видно на кадрах, российский лидер совместно с министром обороны Сергеем Шойгу устроили поход в горы, где провели также небольшой пикник на открытом воздухе.

Как ранее рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, этот день Путин провёл на природе и наслаждался "осенней тайгой".

Он также уточнил, что свой 67-день рождения российский президент намерен встретить на природе в окружении родных и близких.

Ранее Лайф составил подборку, где приходилось встречать свой праздник Владимиру Путину за последние десять лет.