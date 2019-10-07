Нетаньяху, Вучич, Лукашенко. Кто ещё поздравил Путина с днём рождения

Президенту РФ Владимиру Путину, которому сегодня исполнилось 67 лет, продолжают поступать поздравления от мировых лидеров, глав правительств и руководителей международных организаций. Список приводит пресс-служба Кремля.

Так, Владимира Путина лично по телефону поздравили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

В списке поздравивших — президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Кроме того, тёплые слова направили лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее также сообщалось, что лидера РФ поздравил и премьер Армении Никол Пашинян.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поднялся на высоту около двух тысяч метров, пособирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.