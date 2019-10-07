Звезда КВН, у которой нашли рак четвёртой степени, умерла

В конце сентября стало известно, что 40-летней Евгении Жариковой назначили курс лучевой терапии, так как её опухоль признали уже неоперабельной.

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова, у которой нашли рак четвёртой степени, умерла в возрасте 40 лет. Об этом сообщил её супруг Сергей.

— Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в шесть утра она скончалась в клинике в Москве, — написал он во "ВКонтакте".

Сергей Жариков поблагодарил всех за поддержку.

В конце сентября стало известно, что у участницы КВН обнаружили саркому желудка четвёртой степени. Жариковой был назначен курс лучевой терапии, так как её опухоль признали уже неоперабельной.

Команда "Сборная Снежногорска" — чемпион Мурманской лиги и полуфиналист Высшей лиги МС КВН.