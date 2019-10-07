В России отзывают несколько тысяч новых автомобилей Lada Granta

АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta. Как уточняет Росстандарт, речь идёт о 3994 машинах, выпущенных с августа 2019 года по сегодняшний день.
— Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя, — говорится в сообщении ведомства.
На отозванных автомобилях бесплатно для владельцев заменят обратный клапан усилителя тормоза.
Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ отзывает около 33 автомобилей Lada Largus на всей территории России из-за обнаруженных проблем с тормозной системой.
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