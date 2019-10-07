Зоозащитница приютила собаку, которую хозяйка била о железную дверь подъезда

Защитники хотят отобрать у живодёрки ещё двух четвероногих, которые сейчас живут с ней.

В Москве собаку, которую хозяйка в гневе била о железную дверь подъезда, приютила зоозащитница Майя Кирюхина. Она дала животному новое имя — теперь питомца зовут Луня.

Новая хозяйка с Луней ходят по ветеринарам, чтобы восстановить здоровье. Собака даже успела побывать в салоне красоты.

— Сейчас мы приехали к окулисту, ещё есть подозрение на сотрясение. Живёт он у меня дома с 3-го числа, идеальное животное. Конечно, дома он боится резких движений, мы даже телевизор сейчас не включаем. На улицу не боится ходить, мы выходим гулять. Он очень ласковый. Подружился с нашим котом. Первый день он как ребёнок спал, целый день отсыпался. Вчера мы ходили в салон красоты для собак. Его чем-то мазали, стригли, мыли, — рассказала новая хозяйка Луни.

Майя Кирюхина написала несколько заявлений на бывшую владелицу животного, чтобы привлечь её к ответственности и изъять ещё двух собак. Идёт разбирательство.

— На допросе она сказала, что собирала животных для разведения. Она должна понести наказание, — рассказал Лайфу юрист Владислав Грачёв