На борту рейса UTair умер пассажир

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Пассажир скончался на борту самолёта авиакомпании UTair рейсом Сочи — Внуково. Из-за смерти мужчины лайнер экстренно сел в Воронеже. Об этом представитель экстренных служб региона сообщил РИА "Новости".

Посадка была уже с трупом на борту, — сообщили агентству.

По предварительным данным, пассажиру примерно 60 лет. У него было тяжёлое заболевание.

Как уже сообщал Лайф, 9 сентября на борту лайнера "Аэрофлота" умер пассажир. У него во время полёта остановилось сердце.

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