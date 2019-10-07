На борту рейса UTair умер пассажир

Пассажир скончался на борту самолёта авиакомпании UTair рейсом Сочи — Внуково. Из-за смерти мужчины лайнер экстренно сел в Воронеже. Об этом представитель экстренных служб региона сообщил РИА "Новости".
— Посадка была уже с трупом на борту, — сообщили агентству.
По предварительным данным, пассажиру примерно 60 лет. У него было тяжёлое заболевание.
Как уже сообщал Лайф, 9 сентября на борту лайнера "Аэрофлота" умер пассажир. У него во время полёта остановилось сердце.
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